Песков ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине

"С самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем. Было разработано соглашение. И так далее, и тому подобное. И тогда после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс, дело снова вернулось на военный трек", - сказал Песков журналистам.