Песков ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине
Песков ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Песков ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине
Россия с начала СВО предпринимала усилия завершить конфликт на Украине мирным путем, но после вмешательства Великобритании дело вернулось на военный трек,... РИА Новости, 24.02.2026
Песков ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине
Песков: РФ предпринимала усилия завершить конфликт на Украине мирным путем
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия с начала СВО предпринимала усилия завершить конфликт на Украине мирным путем, но после вмешательства Великобритании дело вернулось на военный трек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, есть ли надежда на завершение конфликта на Украине политико-дипломатическим урегулированием.
"С самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем. Было разработано соглашение. И так далее, и тому подобное. И тогда после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс, дело снова вернулось на военный трек", - сказал Песков журналистам.