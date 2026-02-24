https://ria.ru/20260224/peskov-2076373672.html
Песков: СВО начиналась против режима, который уничтожал людей на Украине
Специальная военная операция начиналась против киевского режима, который уничтожал людей на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2026
