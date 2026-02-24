Позиция России по ситуации на Украине ясна, заявил Песков

https://ria.ru/20260224/peskov-2076372835.html
Позиция РФ по ситуации на Украине ясна и последовательна, сейчас все зависит от действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:44:00+03:00
2026-02-24T12:44:00+03:00
2026-02-24T12:46:00+03:00
