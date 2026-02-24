https://ria.ru/20260224/peskov-2076372521.html
Песков ответил на вопрос о блокировке Telegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кремль не уполномочен принимать решения о блокировке мессенджеров, в том числе Telegram, подобные решения за профильными ведомствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кремль не уполномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функцию соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли Кремль блокировку Telegram необходимой.