Песков ответил на вопрос о блокировке Telegram - РИА Новости, 24.02.2026
12:44 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372521.html
Песков ответил на вопрос о блокировке Telegram
Кремль не уполномочен принимать решения о блокировке мессенджеров, в том числе Telegram, подобные решения за профильными ведомствами, заявил пресс-секретарь...
дмитрий песков, россия, telegram
Дмитрий Песков, Россия, Telegram
Песков ответил на вопрос о блокировке Telegram

Песков: Кремль не принимает решений о блокировках мессенджеров

Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кремль не уполномочен принимать решения о блокировке мессенджеров, в том числе Telegram, подобные решения за профильными ведомствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кремль не уполномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функцию соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли Кремль блокировку Telegram необходимой.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
Вчера, 12:43
 
Дмитрий ПесковРоссияTelegram
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
