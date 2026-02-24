Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил об открытости к достижению целей СВО политическими средствами - РИА Новости, 24.02.2026
12:43 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372260.html
Песков заявил об открытости к достижению целей СВО политическими средствами
2026-02-24T12:43:00+03:00
2026-02-24T12:43:00+03:00
россия
дмитрий песков
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил об открытости к достижению целей СВО политическими средствами

Песков: РФ открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическими средствами

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию и одновременно с этим сохраняет открытость к достижению своих целей политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается. Одновременно Россия сохраняет свою открытость для достижения своих целей политико-дипломатическими средствами, работа в этом направлении также продолжается", - сказал Песков журналистам.
