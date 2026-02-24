СВО превратилась в противостояние России с Западом, заявил Песков

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние России с Западом, заявил пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны", - сказал он журналистам.