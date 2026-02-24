Прошедшие четыре года СВО очень важны для России, заявил Песков

https://ria.ru/20260224/peskov-2076370228.html
Прошедшие четыре года СВО очень важны для России, они останутся в памяти граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
