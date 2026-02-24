Песков прокомментировал данные СВР о передаче Киеву ядерного оружия

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация СВР о том, что Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерным оружием, чрезвычайно важна с точки зрения угрозы для всего режима нераспространения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.