Песков прокомментировал данные СВР о передаче Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
12:38 24.02.2026 (обновлено: 12:45 24.02.2026)
Песков прокомментировал данные СВР о передаче Киеву ядерного оружия
РИА Новости
Песков прокомментировал данные СВР о передаче Киеву ядерного оружия

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация СВР о том, что Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерным оружием, чрезвычайно важна с точки зрения угрозы для всего режима нераспространения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения. В том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков: Москва учтет в переговорах планы Лондона и Парижа дать Киеву ЯО
Киев Париж Лондон Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) Дмитрий Песков Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала