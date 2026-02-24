https://ria.ru/20260224/perm-2076475815.html
В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму
2026-02-24T17:39:00+03:00
2026-02-24T17:39:00+03:00
2026-02-24T17:39:00+03:00
УФА, 24 фев - РИА Новости. Суд продлил до 27 апреля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Во вторник суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Окунева*, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
) и подозревается в совершении аналогичного преступления.
"Срок ареста Окунева* продлили до 27 апреля", - рассказали агентству в суде.
Следователи считают, что с марта 2024 года по июнь 2025 года бывший депутат неоднократно публиковал в личном Telegram-канале и на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посты, призывающие к осуществлению террористической деятельности.
Окунев* был задержан силовиками в конце октября. В ноябре внесен Росфинмониторингом
в перечень террористов и экстремистов в РФ. Он был депутатом городской думы, в 2001-2011 годах - депутатом законодательного собрания Пермского края
. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях.
* Внесен в список террористов и экстремистов