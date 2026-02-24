Рейтинг@Mail.ru
В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/perm-2076475815.html
В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму
В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму - РИА Новости, 24.02.2026
В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму
Суд продлил до 27 апреля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева* по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:39:00+03:00
2026-02-24T17:39:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
пермь
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260219/zabaykale-2075380387.html
https://ria.ru/20260224/durov-2076325992.html
россия
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермский край, пермь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму

В Перми суд продлил арест экс-депутату Окуневу по делу о призывах к терроризму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 24 фев - РИА Новости. Суд продлил до 27 апреля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Во вторник суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Окунева*, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и подозревается в совершении аналогичного преступления.
Силовики задержали законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Стали известны детали задержания участника террористической ячейки в Чите
19 февраля, 09:02
"Срок ареста Окунева* продлили до 27 апреля", - рассказали агентству в суде.
Следователи считают, что с марта 2024 года по июнь 2025 года бывший депутат неоднократно публиковал в личном Telegram-канале и на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посты, призывающие к осуществлению террористической деятельности.
Окунев* был задержан силовиками в конце октября. В ноябре внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ. Он был депутатом городской думы, в 2001-2011 годах - депутатом законодательного собрания Пермского края. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Дурова заподозрили в содействии терроризму, пишут СМИ
Вчера, 09:26
 
ПроисшествияРоссияПермский крайПермьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала