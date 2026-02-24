В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму

УФА, 24 фев - РИА Новости. Суд продлил до 27 апреля арест общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.

Следователи считают, что с марта 2024 года по июнь 2025 года бывший депутат неоднократно публиковал в личном Telegram-канале и на своей странице в соцсети "ВКонтакте" посты, призывающие к осуществлению террористической деятельности.