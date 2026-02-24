Рейтинг@Mail.ru
США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями
15:44 24.02.2026
США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями
США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями - РИА Новости, 24.02.2026
США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями
ВМС США перехватили нефтяной танкер Bertha, который входит в американские санкционные списки, сообщило во вторник министерство войны США. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
сша
острова кука
сша
острова кука
в мире, сша, острова кука
В мире, США, Острова Кука
США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

Пентагон: ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. ВМС США перехватили нефтяной танкер Bertha, который входит в американские санкционные списки, сообщило во вторник министерство войны США.
"Сегодня ночью американские вооруженные силы без происшествий провели перехват в море и высадку на борт Bertha в сфере ответственности Объединенного командования США в зоне Индийского и Тихого океанов", - говорится в сообщении в соцсети Х.
Судно "действовало в нарушение установленного президентом (США Дональдом) Трампом карантина для подсанкционных суден в Карибском регионе и пыталось скрыться", сказано там.
Согласно базам данных, танкер Bertha ходит под флагом Островов Кука и внесен в санкционные списки США в рамках антииранских санкций.
