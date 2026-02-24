https://ria.ru/20260224/pentagon-2076429454.html
США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями
США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями
ВМС США перехватили нефтяной танкер Bertha, который входит в американские санкционные списки, сообщило во вторник министерство войны США. РИА Новости, 24.02.2026
Пентагон: ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями