Пентагон не получал приказ об отправке кораблей в Гренландию, пишет WSJ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пентагон не получал приказов о направлении каких-либо кораблей ВМС США в Гренландию, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что направляет в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, уточнив, что судно - "уже в пути". В воскресенье телерадиокомпания DR сообщила, что правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке на остров плавучего госпиталя из США, а датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что в помощи со стороны нет никакой необходимости.
"Пентагон не получал приказов по отправке каких-либо кораблей в Гренландию", - говорится в сообщении издания.
По данным Wall Street Journal, на службе ВМС США состоят два госпитальных судна - Comfort и Mercy. Ссылаясь на ресурс отслеживания морских данных, издание заявляет, что оба корабля находятся в порте Мобил, штат Алабама. Comfort проходит ремонт, который планируется завершить в апреле, а Mercy отдана на годовое техническое обслуживание, начавшееся в июле.