Глава Пентагона допустил существование инопланетян
Глава Пентагона допустил существование инопланетян
Глава Пентагона допустил существование инопланетян
Военный министр США Пит Хегсет допустил возможность существования инопланетян и пообещал, что его ведомство раскроет данные об НЛО. РИА Новости, 24.02.2026
сша
Глава Пентагона допустил существование инопланетян
Глава Пентагона Хегсет допустил существование инопланетян
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет допустил возможность существования инопланетян и пообещал, что его ведомство раскроет данные об НЛО.
"Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю", — сказал он журналистам.
По словам Хегсета, он и подумать не мог, что публикация файлов по внеземным формам жизни войдет в круг его обязанностей как главы Пентагона.
"Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе", — заверил министр.
В феврале бывший президент Барак Обама признался в интервью Брайану Коэну, что верит в существование инопланетян, хотя сам с ними не сталкивался. Позже он добавил, что не видел никаких доказательств контакта с пришельцами. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Обама раскрыл секретную информацию, но пообещал опубликовать материалы Пентагона
о внеземной жизни и НЛО. По словам Трампа, это в высочайшей степени сложная, но очень интересная и важная проблема.