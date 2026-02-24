Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона допустил существование инопланетян - РИА Новости, 24.02.2026
10:24 24.02.2026 (обновлено: 12:23 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/pentagon-2076336863.html
Глава Пентагона допустил существование инопланетян
Военный министр США Пит Хегсет допустил возможность существования инопланетян и пообещал, что его ведомство раскроет данные об НЛО. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
сша
пит хегсет
дональд трамп
барак обама
министерство обороны сша
сша
в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, барак обама, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Барак Обама, Министерство обороны США
© AP Photo / Andrew HarnikПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет допустил возможность существования инопланетян и пообещал, что его ведомство раскроет данные об НЛО.
"Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю", — сказал он журналистам.
По словам Хегсета, он и подумать не мог, что публикация файлов по внеземным формам жизни войдет в круг его обязанностей как главы Пентагона.
"Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе", — заверил министр.
В феврале бывший президент Барак Обама признался в интервью Брайану Коэну, что верит в существование инопланетян, хотя сам с ними не сталкивался. Позже он добавил, что не видел никаких доказательств контакта с пришельцами. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Обама раскрыл секретную информацию, но пообещал опубликовать материалы Пентагона о внеземной жизни и НЛО. По словам Трампа, это в высочайшей степени сложная, но очень интересная и важная проблема.
В миреСШАПит ХегсетДональд ТрампБарак ОбамаМинистерство обороны США
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала