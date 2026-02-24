Глава Пентагона допустил существование инопланетян

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет допустил возможность существования инопланетян и пообещал, что его ведомство раскроет данные об НЛО.

"Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю", — сказал он журналистам.

По словам Хегсета, он и подумать не мог, что публикация файлов по внеземным формам жизни войдет в круг его обязанностей как главы Пентагона.

"Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе", — заверил министр.