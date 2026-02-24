Рейтинг@Mail.ru
Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе - РИА Новости, 24.02.2026
03:09 24.02.2026 (обновлено: 04:46 24.02.2026)
Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе
Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе - РИА Новости, 24.02.2026
Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе
Частью разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол" станут оружейные системы в космосе, заявил министр войны США Пит Хегсет. РИА Новости, 24.02.2026
РИА Новости
Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе

Глава Пентагона Хегсет: «Золотой купол» получит оружейные системы в космосе

Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев РИА Новости. Частью разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол" станут оружейные системы в космосе, заявил министр войны США Пит Хегсет.
"Революционный щит из размещенного в космосе оружия и датчиков", — описал Хегсет "Золотой купол" во время посещения одного из предприятий.
По словам министра, подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предполагает первоначальный взнос на разработку новой системы в размере 25 миллиардов долларов.

"Золотой купол" — многоуровневая система ПРО, предназначенная для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов. Как сообщил глава Белого дома в мае 2025 года, стоимость проекта составит 175 миллиардов долларов.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против отправки в околоземное пространство ядерных средств поражения.
