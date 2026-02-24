Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Частью разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол" станут оружейные системы в космосе, заявил министр войны США Пит Хегсет.
"Революционный щит из размещенного в космосе оружия и датчиков", — описал Хегсет "Золотой купол" во время посещения одного из предприятий.
По словам министра, подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предполагает первоначальный взнос на разработку новой системы в размере 25 миллиардов долларов.
"Золотой купол" — многоуровневая система ПРО, предназначенная для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов. Как сообщил глава Белого дома в мае 2025 года, стоимость проекта составит 175 миллиардов долларов.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против отправки в околоземное пространство ядерных средств поражения.
