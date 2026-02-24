Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе

"Золотой купол" — многоуровневая система ПРО, предназначенная для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов. Как сообщил глава Белого дома в мае 2025 года, стоимость проекта составит 175 миллиардов долларов.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против отправки в околоземное пространство ядерных средств поражения.