В Пекине роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости.
Около 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics продемонстрировали исполнение боевых искусств на фоне Храма Неба в Пекине, соответствующее видео опубликовал разработчик в своем официальном аккаунте в соцсети Weibo
На 40-секунднном видео видно, как группа роботов-гуманоидов модели G1 четко и синхронно выполняет элементы боевого искусства, включая точные удары, прыжки и даже сложные перевороты в воздухе. Видео помечено словами "реальное съемка, не искусственный интеллект".
Ролик уже собрал около 130 тысяч просмотров и более 1,5 тысяч лайков на китайской платформе.
Это выступление стало продолжением триумфа роботов Unitree Robotics на гала-концерте по случаю Китайского Нового года, наступившего 17 февраля. Устройства показали навыки боевых искусств и исполнили акробатические трюки, продемонстрировав значительный скачок в технологиях за прошедший год. Роботы-гуманоиды также выполнили элементы паркура и "пьяного бокса", использовали нунчаки.
Основатель компании Unitree Robotics Ван Синсин ранее заявил агентству "Цайлянь", что Unitree Robotics намерена поставить на рынок до 20 тысяч человекоподобных роботов к концу 2026 года.