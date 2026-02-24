Рейтинг@Mail.ru
В Пекине роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 24.02.2026 (обновлено: 15:43 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/pekin-2076427099.html
В Пекине роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба
В Пекине роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба - РИА Новости, 24.02.2026
В Пекине роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба
Около 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics продемонстрировали исполнение боевых искусств на фоне Храма Неба в Пекине, соответствующее видео... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:37:00+03:00
2026-02-24T15:43:00+03:00
в мире
пекин
weibo
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076429837_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_a24d4d2156260fcd2849c2cab3efdf0d.jpg
https://ria.ru/20260223/robot-2076182326.html
https://ria.ru/20260216/robot-2074589600.html
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076429837_90:0:986:672_1920x0_80_0_0_0373af9edd405e16ef901c6d48222232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, weibo, технологии
В мире, Пекин, Weibo, Технологии
В Пекине роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба

В Пекине полсотни роботов-гуманоидов устроили шоу боевых искусств у Храма Неба

© Unitree RoboticsОколо 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics продемонстрировали исполнение боевых искусств на фоне Храма Неба в Пекине
Около 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics продемонстрировали исполнение боевых искусств на фоне Храма Неба в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Unitree Robotics
Около 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics продемонстрировали исполнение боевых искусств на фоне Храма Неба в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Около 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics продемонстрировали исполнение боевых искусств на фоне Храма Неба в Пекине, соответствующее видео опубликовал разработчик в своем официальном аккаунте в соцсети Weibo.
На 40-секунднном видео видно, как группа роботов-гуманоидов модели G1 четко и синхронно выполняет элементы боевого искусства, включая точные удары, прыжки и даже сложные перевороты в воздухе. Видео помечено словами "реальное съемка, не искусственный интеллект".
Гуманоидный робот от компании Unitree Robotics - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Unitree Robotics оценили уровень развития гуманоидных роботов
23 февраля, 10:12
Ролик уже собрал около 130 тысяч просмотров и более 1,5 тысяч лайков на китайской платформе.
Это выступление стало продолжением триумфа роботов Unitree Robotics на гала-концерте по случаю Китайского Нового года, наступившего 17 февраля. Устройства показали навыки боевых искусств и исполнили акробатические трюки, продемонстрировав значительный скачок в технологиях за прошедший год. Роботы-гуманоиды также выполнили элементы паркура и "пьяного бокса", использовали нунчаки.
Основатель компании Unitree Robotics Ван Синсин ранее заявил агентству "Цайлянь", что Unitree Robotics намерена поставить на рынок до 20 тысяч человекоподобных роботов к концу 2026 года.
Антропоморфный робот нового поколения Теледроид - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Клинцевич допустил появление на поле боя антропоморфных роботов
16 февраля, 05:40
 
В миреПекинWeiboТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала