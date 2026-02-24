Папа Римский ответил атеисту на письмо о Боге

ВАТИКАН, 24 фев – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV ответил на письмо атеиста, признавшегося в любви к Богу и внутреннем стремлении к нему, где подчеркнул, что "нельзя назвать атеистом того, кто ищет Бога с искренним сердцем".

Их письма опубликовал ежемесячный журнал Piazza San Pietro (Площадь Святого Петра), который позиционируется как официальное издание базилики Святого Петра.

В разделе "Диалог с читателями" опубликован ответ папы Льва XIV на письмо человека из города Реджо-ди-Калабрия. Автор направил понтифику стихотворение "Атеист, который любит Бога", в котором описал свое духовное противоречие: чувствовать себя атеистом и одновременно испытывать глубокое желание любить Бога и искать его.

В ответе папа Римский сослался на слова святого Августина из "Исповеди": "Ты был во мне, а я – был во внешнем и там искал Тебя". По словам понтифика, важнее всего не формальное самоопределение человека, а его внутренний поиск.

Как говорится в анонсе номера, Лев XIV подчеркнул, что "нельзя называть себя атеистом, если любишь Бога и ищешь его с искренним сердцем".

Папа Лев призвал выйти за рамки противопоставления верующих и неверующих, предлагая вместо этого более глубокое различие: между "ищущими" и "неищущими" Бога.