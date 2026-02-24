Власти Панамы временно вошли в управление портами Бальбоа и Кристобаль

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Власти Панамы временно вступили в управление портами Бальбоа и Кристобаль на Панамском канале после признания недействительным контракта с Panama Ports Company (РРС) - местной структуры гонконгской компании Hutchinson, сообщили представители правительства.

"Сегодня Морская администрация Панамы вступила во владение портами и гарантирует непрерывность их работы. Принят декрет о временной оккупации как законная переходная мера", — заявил директор портов и вспомогательных морских отраслей Макс Флорес в ходе пресс-конференции, которую показала в YouTube газета La Prensa

В опубликованном исполнительном декрете предписана временная оккупация Морской администрацией Панамы всего движимого имущества, включая краны, транспортные средства, компьютерное оборудование и программное обеспечение, необходимое для поддержания непрерывной и безопасной работы терминалов.

Министр труда Жаклин Муньос подчеркнула в ходе пресс-конференции, что правительство гарантирует сохранение рабочих мест более чем 1,2 тысячи сотрудников портов и свыше 3 тысяч работников подрядных организаций, имея приоритетом защиту прав местных работников.

Ранее Верховный суд Панамы признал неконституционным закон 1997 года, утвердивший концессионный договор с PPC на управление терминалами Бальбоа на тихоокеанском побережье и Кристобаль на атлантическом. Решение было опубликовано в официальном вестнике в понедельник и вступило в силу.

Согласно плану правительства, который координирует бывший администратор Панамского канала Альберто Алеман Субиета, управление терминалом Бальбоа временно перейдет к APM Terminals - дочерней структуре датской группы Maersk, а порт Кристобаль будет администрироваться структурами швейцарско-итальянского перевозчика Mediterranean Shipping Company. Переходный период продлится до 18 месяцев, в течение которых власти проведут публичный конкурс на выбор постоянных операторов.