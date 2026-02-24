Рейтинг@Mail.ru
Власти Панамы временно вошли в управление портами Бальбоа и Кристобаль
01:32 24.02.2026
Власти Панамы временно вошли в управление портами Бальбоа и Кристобаль
Власти Панамы временно вошли в управление портами Бальбоа и Кристобаль
Власти Панамы временно вошли в управление портами Бальбоа и Кристобаль

Власти Панамы переняли контроль над портами Панамского канала у Hutchinson

© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Власти Панамы временно вступили в управление портами Бальбоа и Кристобаль на Панамском канале после признания недействительным контракта с Panama Ports Company (РРС) - местной структуры гонконгской компании Hutchinson, сообщили представители правительства.
"Сегодня Морская администрация Панамы вступила во владение портами и гарантирует непрерывность их работы. Принят декрет о временной оккупации как законная переходная мера", — заявил директор портов и вспомогательных морских отраслей Макс Флорес в ходе пресс-конференции, которую показала в YouTube газета La Prensa.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар"
16 января, 19:54
В опубликованном исполнительном декрете предписана временная оккупация Морской администрацией Панамы всего движимого имущества, включая краны, транспортные средства, компьютерное оборудование и программное обеспечение, необходимое для поддержания непрерывной и безопасной работы терминалов.
Министр труда Жаклин Муньос подчеркнула в ходе пресс-конференции, что правительство гарантирует сохранение рабочих мест более чем 1,2 тысячи сотрудников портов и свыше 3 тысяч работников подрядных организаций, имея приоритетом защиту прав местных работников.
Ранее Верховный суд Панамы признал неконституционным закон 1997 года, утвердивший концессионный договор с PPC на управление терминалами Бальбоа на тихоокеанском побережье и Кристобаль на атлантическом. Решение было опубликовано в официальном вестнике в понедельник и вступило в силу.
Согласно плану правительства, который координирует бывший администратор Панамского канала Альберто Алеман Субиета, управление терминалом Бальбоа временно перейдет к APM Terminals - дочерней структуре датской группы Maersk, а порт Кристобаль будет администрироваться структурами швейцарско-итальянского перевозчика Mediterranean Shipping Company. Переходный период продлится до 18 месяцев, в течение которых власти проведут публичный конкурс на выбор постоянных операторов.
Канцелярия Государственного совета КНР по делам Гонконга и Макао ранее назвала решение панамского суда абсурдным и заявила, что оно нарушает законные права компании CK Hutchison Holdings Ltd, а сама компания подала в суд на Республику Панама. Власти Китая, не упоминая напрямую Соединённые Штаты, обвинили правительство Панамы в подчинении "гегемонии" и уступках "давлению и запугиванию" вместо защиты национальной независимости, предупредив о возможных политических и экономических последствиях.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом
5 марта 2025, 06:54
 
