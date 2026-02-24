https://ria.ru/20260224/pamyatnik-2076416370.html
В Екатеринбурге вандалы напали на памятник братьям Люмьер
Памятник создателям кинематографа братьям Люмьер в Екатеринбурге снова подвергся нападению вандалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Памятник создателям кинематографа братьям Люмьер в Екатеринбурге снова подвергся нападению вандалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Первое нападение произошло 12 февраля, тогда в местных СМИ утверждали, что 54-летняя екатеринбурженка облила памятник красной краской якобы из-за поддержки братьями Люмьер идей фашизма. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу
РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции установили и опросили причастную к инциденту женщину.
"К сожалению, памятник братьям Люмьер снова подвергся вандализму. Последствия будут вынуждены устранять коммунальные службы", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу во вторник агентству рассказали, что полиция зарегистрировала информацию о новом случае вандализма и ведет розыск причастных лиц.
Во вторник местные СМИ написали, что в этот раз памятник облили фекалиями.