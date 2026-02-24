В Екатеринбурге вандалы напали на памятник братьям Люмьер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Памятник создателям кинематографа братьям Люмьер в Екатеринбурге снова подвергся нападению вандалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Первое нападение произошло 12 февраля, тогда в местных СМИ утверждали, что 54-летняя екатеринбурженка облила памятник красной краской якобы из-за поддержки братьями Люмьер идей фашизма. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции установили и опросили причастную к инциденту женщину.

"К сожалению, памятник братьям Люмьер снова подвергся вандализму. Последствия будут вынуждены устранять коммунальные службы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу во вторник агентству рассказали, что полиция зарегистрировала информацию о новом случае вандализма и ведет розыск причастных лиц.