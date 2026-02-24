Синоптик рассказал, когда в Москве ждать оттепель

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оттепель ожидается в московском регионе в первый день весны, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее специалист сообщил, что снегопад накроет столичный регион во вторник и среду, а потом он вновь возобновится в последний день зимы.