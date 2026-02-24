https://ria.ru/20260224/ottepel-2076317858.html
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать оттепель
Оттепель ожидается в московском регионе в первый день весны, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 24.02.2026
