Эксперт объяснила, почему невыгодно брать отпуск в марте - РИА Новости, 24.02.2026
02:58 24.02.2026
Эксперт объяснила, почему невыгодно брать отпуск в марте
2026-02-24T02:58:00+03:00
2026-02-24T02:58:00+03:00
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
2026
Новости
ru-RU
общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт объяснила, почему невыгодно брать отпуск в марте

РИА Новости: в марте разница в цене рабочего дня и отпускного будет большой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Отпуск в марте будет невыгодным, поскольку разница в стоимости рабочего дня и отпускного будет довольно большой, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
"При зарплате 80 тысяч рублей в марте стоимость рабочего дня составит 3 809,5 рублей, а одного отпускного дня 2 730 рублей. Разрыв составит 1 079,5 рубля, что на 401 рубль меньше, чем, например в феврале (1480,5 рублей)", - сказала Финогенова.
Она поделилась, что для повышения размеров отпускных выплат лучше включать в отпуск выходные дни, поскольку каждый из них оплачивается.
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск
18 февраля, 02:44
 
Общество
 
 
