Россиянам объяснили, для кого с 1 апреля снизится стоимость ОСАГО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО в значительной степени зависит от коэффициента бонус-малус (КБМ), который указывает на степень аварийности каждого застрахованного водителя в России, он будет пересчитан с 1 апреля, что приведет к снижению цены полиса для многих россиян, рассказал РИА Новости глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

"На КБМ влияет только ДТП в тех случаях, когда вы являетесь виновной стороной", - рассказал Галушин

Другие нарушения - в том числе, штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и так далее, не учитываются при расчете коэффициента.

Галушин напомнил, что КБМ пересчитывается для всех водителей раз в год 1 апреля. В расчёт берётся стаж водителя в период с 31 марта предыдущего года по 1 апреля текущего года. Если в этот период водитель не становился виновником аварий, его КБМ снижается. А если аварии по его вине случались, коэффициент будет расти. "Мы видим, что год от года КБМ россиян в целом снижается, растет число безаварийных водителей", - сказал он.

Галушин посоветовал автовладельцам проверить свой КБМ перед пересмотром. "Надо зайти в личный кабинет на сайте НСИС, он уже есть у каждого владельца пол иса О САГО, и получить бесплатную справку по своему КБМ. Если вы увидите, что цифра не соответствует вашим ожиданиям, напишите нам через сервис на сайте, и мы займемся этим вопросом", - сказал Галушин.

КБМ меньше единицы снижает цену страховки, но если он больше - полис ОСАГО будет дорожать.

Галушин напомнил, что базовый КБМ назначается для водителей, не имеющих страховой истории, он составляет 1,17. При длительной безаварийной езде коэффициент будет постепенно снижаться до минимальных 0,46 - это позволит водителю получить самую большую скидку на ОСАГО.

При этом, если водитель часто становился виновником аварий, его КБМ может вырасти до максимальных 3,92, значительно увеличивая стоимость страховки.