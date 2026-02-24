Россиянам объяснили, для кого с 1 апреля снизится стоимость ОСАГО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО в значительной степени зависит от коэффициента бонус-малус (КБМ), который указывает на степень аварийности каждого застрахованного водителя в России, он будет пересчитан с 1 апреля, что приведет к снижению цены полиса для многих россиян, рассказал РИА Новости глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.
"На КБМ влияет только ДТП в тех случаях, когда вы являетесь виновной стороной", - рассказал Галушин.
Другие нарушения - в том числе, штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и так далее, не учитываются при расчете коэффициента.
Галушин напомнил, что КБМ пересчитывается для всех водителей раз в год 1 апреля. В расчёт берётся стаж водителя в период с 31 марта предыдущего года по 1 апреля текущего года. Если в этот период водитель не становился виновником аварий, его КБМ снижается. А если аварии по его вине случались, коэффициент будет расти. "Мы видим, что год от года КБМ россиян в целом снижается, растет число безаварийных водителей", - сказал он.
Галушин посоветовал автовладельцам проверить свой КБМ перед пересмотром. "Надо зайти в личный кабинет на сайте НСИС, он уже есть у каждого владельца полиса ОСАГО, и получить бесплатную справку по своему КБМ. Если вы увидите, что цифра не соответствует вашим ожиданиям, напишите нам через сервис на сайте, и мы займемся этим вопросом", - сказал Галушин.
КБМ меньше единицы снижает цену страховки, но если он больше - полис ОСАГО будет дорожать.
Галушин напомнил, что базовый КБМ назначается для водителей, не имеющих страховой истории, он составляет 1,17. При длительной безаварийной езде коэффициент будет постепенно снижаться до минимальных 0,46 - это позволит водителю получить самую большую скидку на ОСАГО.
При этом, если водитель часто становился виновником аварий, его КБМ может вырасти до максимальных 3,92, значительно увеличивая стоимость страховки.
Сейчас, по данным НСИС, КБМ меньше 1 имеют 91,76% автомобилистов, а минимально возможный коэффициент - 31,13% водителей. Максимальный КБМ имеют менее 1% автомобилистов в РФ.
