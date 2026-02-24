https://ria.ru/20260224/oruzhie-2076484550.html
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Действия Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия подставляют Европу под ответно-встречный удар Москвы, поделился мнением с РИА Новости российский... РИА Новости, 24.02.2026
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Леонков: Париж и Лондон поставкой ЯО Киеву подставляют Европу под удар Москвы
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действия Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия подставляют Европу под ответно-встречный удар Москвы, поделился мнением с РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
сообщило, что Великобритания
и Франция
готовятся передать Украине
ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Это радикально повлияет на политическую обстановку, потому что и Франция, и Великобритания такими действиями подставляют безопасность Европы
под ответно-встречный удар со стороны России", - сказал Леонков
.
Как объяснил военный эксперт, в отечественной ядерной доктрине четко прописано, что передача ядерного оружия, хранение его на территории неядерных государств является прямой угрозой, агрессией против России. Из сказанного следует, что при применении ядерного оружия против РФ "за это ответят и неядерные страны, и те, которые поставили ядерное оружие этим странам".
"Когда Британия и Франция настаивали на поставке на Украину дальнобойных ракетных систем, крылатых ракет, в том числе и Tomahawk, это привело к тому, что никаких усилений позиций не было, было прямое их использование против наших территорий, против наших городов, против нашего населения", - напомнил Леонков.
Поэтому, если Украина получит ядерное оружие, то несмотря на уверение некоторых политиков, что это усилит переговорные позиции Украины, "она однозначно его применит", объяснил эксперт.
"Ядерное оружие с нашей стороны, если мы гипотетически будем его применять, оно не высокоточное, оно так и называется, оружие массового поражения. Поэтому пострадают невинные граждане, и правительства Франции и Британии должны об этом четко знать. Я думаю, они знают, просто делают вид, что не знают", - подытожил Леонков.