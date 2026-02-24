Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/oruzhie-2076484550.html
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Действия Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия подставляют Европу под ответно-встречный удар Москвы, поделился мнением с РИА Новости российский... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:20:00+03:00
2026-02-24T18:20:00+03:00
в мире
франция
украина
россия
евросоюз
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260224/rossija-2076459251.html
https://ria.ru/20260224/mid-2076461420.html
франция
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия, евросоюз, великобритания
В мире, Франция, Украина, Россия, Евросоюз, Великобритания
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Леонков: Париж и Лондон поставкой ЯО Киеву подставляют Европу под удар Москвы

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действия Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия подставляют Европу под ответно-встречный удар Москвы, поделился мнением с РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия
Вчера, 16:51
"Это радикально повлияет на политическую обстановку, потому что и Франция, и Великобритания такими действиями подставляют безопасность Европы под ответно-встречный удар со стороны России", - сказал Леонков.
Как объяснил военный эксперт, в отечественной ядерной доктрине четко прописано, что передача ядерного оружия, хранение его на территории неядерных государств является прямой угрозой, агрессией против России. Из сказанного следует, что при применении ядерного оружия против РФ "за это ответят и неядерные страны, и те, которые поставили ядерное оружие этим странам".
"Когда Британия и Франция настаивали на поставке на Украину дальнобойных ракетных систем, крылатых ракет, в том числе и Tomahawk, это привело к тому, что никаких усилений позиций не было, было прямое их использование против наших территорий, против наших городов, против нашего населения", - напомнил Леонков.
Поэтому, если Украина получит ядерное оружие, то несмотря на уверение некоторых политиков, что это усилит переговорные позиции Украины, "она однозначно его применит", объяснил эксперт.
"Ядерное оружие с нашей стороны, если мы гипотетически будем его применять, оно не высокоточное, оно так и называется, оружие массового поражения. Поэтому пострадают невинные граждане, и правительства Франции и Британии должны об этом четко знать. Я думаю, они знают, просто делают вид, что не знают", - подытожил Леонков.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия даст жесткий отпор содействию Киеву в получении ЯО, заявили в МИД
Вчера, 16:58
 
В миреФранцияУкраинаРоссияЕвросоюзВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала