Кремль надеется на реакцию в Британии и Франции на планы о ЯО для Киева - РИА Новости, 24.02.2026
17:14 24.02.2026
Кремль надеется на реакцию в Британии и Франции на планы о ЯО для Киева
в мире
россия
франция
украина
дмитрий песков
в мире, россия, франция, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Украина, Дмитрий Песков
Кремль надеется на реакцию в Британии и Франции на планы о ЯО для Киева

Кремль ждет реакции общественности Британии и Франции на планы о ЯО для Киева

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РФ рассчитывает, что общественность и парламенты Франции и Великобритании прислушаются к информации о планах Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием, сообщили ранее в Службе внешней разведки РФ. Песков в эфире телеканала "Россия 1" назвал такие намерения граничащими с безумием шагами.
"Мы рассчитываем, что, по крайней мере, общественность и парламентарии этих стран прислушаются к этой информации", - сказал Песков.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Володин прокомментировал планы Франции и Британии вооружить Украину ЯО
