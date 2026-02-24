Передача Киеву ЯО станет элементом прокси-войны, заявил Слуцкий

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возможная передача Францией и Англией ядерного оружия Киеву станет элементом прокси-войны против России, ответ четко прописан в доктринах РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Сведения СВР о планах Парижа и Лондона передать Киеву ядерные компоненты требуют самого внимательного анализа, немедленного и адекватного реагирования... Передача такого оружия не только нарушит режим нераспространения и стратегической стабильности, но станет крайне опасным элементом прокси-войны против России. По сути - совместным нападением двух ядерных держав руками государства, не обладающим официально ядерным потенциалом. Все ответные меры в таких случаях предельно четко регламентируются обновленной ядерной доктриной России. Не стоит про это забывать!" - сказал Слуцкий.
Он отметил, что претензии режима Владимира Зеленского в 2022 году на обладание ядерным оружием послужили одной из причин начала СВО. "Мы не могли допустить возникновения ядерного террористического очага, управляемого коллективным Западом, прямо у наших границ. Если же проигравшая ставку на нанесение стратегического поражения России европейская партия войны осуществит подобную передачу, то это может привести к третьей мировой, где победителей не будет", - добавил политик.
Слуцкий напомнил, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин уже сообщил, что вопрос будет обсуждаться сегодня на Совете Думы. "Не исключаю, что депутаты могут обратиться к парламентам Франции и Великобритании с призывом провести независимое расследование возможного ядерного сговора обезумевших ястребов-русофобов. Речь идет о будущем всего человечества", - подчеркнул глава думского комитета.