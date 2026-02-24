Рейтинг@Mail.ru
Передача Киеву ЯО станет элементом прокси-войны, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 24.02.2026 (обновлено: 14:08 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/oruzhie-2076398206.html
Передача Киеву ЯО станет элементом прокси-войны, заявил Слуцкий
Передача Киеву ЯО станет элементом прокси-войны, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.02.2026
Передача Киеву ЯО станет элементом прокси-войны, заявил Слуцкий
Возможная передача Францией и Англией ядерного оружия Киеву станет элементом прокси-войны против России, ответ четко прописан в доктринах РФ, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:02:00+03:00
2026-02-24T14:08:00+03:00
киев
россия
леонид слуцкий (политик)
франция
владимир зеленский
вячеслав володин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
https://ria.ru/20260224/volodin-2076377729.html
киев
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, леонид слуцкий (политик), франция, владимир зеленский, вячеслав володин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф
Киев, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Франция, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Госдума РФ
Передача Киеву ЯО станет элементом прокси-войны, заявил Слуцкий

РИА Новости: передача Киеву ядерного оружия станет частью прокси-войны против РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возможная передача Францией и Англией ядерного оружия Киеву станет элементом прокси-войны против России, ответ четко прописан в доктринах РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Сведения СВР о планах Парижа и Лондона передать Киеву ядерные компоненты требуют самого внимательного анализа, немедленного и адекватного реагирования... Передача такого оружия не только нарушит режим нераспространения и стратегической стабильности, но станет крайне опасным элементом прокси-войны против России. По сути - совместным нападением двух ядерных держав руками государства, не обладающим официально ядерным потенциалом. Все ответные меры в таких случаях предельно четко регламентируются обновленной ядерной доктриной России. Не стоит про это забывать!" - сказал Слуцкий.
Он отметил, что претензии режима Владимира Зеленского в 2022 году на обладание ядерным оружием послужили одной из причин начала СВО. "Мы не могли допустить возникновения ядерного террористического очага, управляемого коллективным Западом, прямо у наших границ. Если же проигравшая ставку на нанесение стратегического поражения России европейская партия войны осуществит подобную передачу, то это может привести к третьей мировой, где победителей не будет", - добавил политик.
Слуцкий напомнил, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин уже сообщил, что вопрос будет обсуждаться сегодня на Совете Думы. "Не исключаю, что депутаты могут обратиться к парламентам Франции и Великобритании с призывом провести независимое расследование возможного ядерного сговора обезумевших ястребов-русофобов. Речь идет о будущем всего человечества", - подчеркнул глава думского комитета.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Володин рассказал, к чему может привести передача ядерного оружия Киеву
Вчера, 13:02
 
КиевРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ФранцияВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала