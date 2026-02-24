Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода
Хорошие новости
 
09:11 24.02.2026
В Москве врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода
В Москве врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода
здоровье - общество, москва, анастасия ракова, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Врачи во время операции
Врачи во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Столичные врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола, сообщила журналистам заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Заммэра отметила, что в московской медицине малоинвазивные технологии вошли в устоявшийся стандарт оказания медицинской помощи, порядка 80% операций выполняются в малотравматичном, щадящем формате.
"Они позволяют максимально бережно справляться даже с самыми сложными нетипичными патологиями. Это обеспечивает пациентам не только эффективное лечение, но и максимально комфортное и быстрое возвращение к активной жизни. Именно такое профессиональное вмешательство провели недавно хирурги "Склифа". Врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола - тораскопию", - рассказала Ракова.
Она уточнила, что этот метод позволил хирургу видеть операционное поле с многократным увеличением и аккуратно ушить разрыв, который находился в непосредственной близости от сердца и аорты, избегая риска их повреждения.
"Если раньше восстановление после открытой операции занимало до полугода, то теперь реабилитация сокращается до двух месяцев", - подчеркнула заммэра.
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 
 
