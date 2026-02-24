https://ria.ru/20260224/operatsiya-2076320588.html
В Москве врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода
В Москве врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода - РИА Новости, 24.02.2026
В Москве врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода
Столичные врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола, сообщила журналистам заммэра... РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Столичные врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола, сообщила журналистам заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Заммэра отметила, что в московской медицине малоинвазивные технологии вошли в устоявшийся стандарт оказания медицинской помощи, порядка 80% операций выполняются в малотравматичном, щадящем формате.
"Они позволяют максимально бережно справляться даже с самыми сложными нетипичными патологиями. Это обеспечивает пациентам не только эффективное лечение, но и максимально комфортное и быстрое возвращение к активной жизни. Именно такое профессиональное вмешательство провели недавно хирурги "Склифа". Врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола - тораскопию", - рассказала Ракова
.
Она уточнила, что этот метод позволил хирургу видеть операционное поле с многократным увеличением и аккуратно ушить разрыв, который находился в непосредственной близости от сердца и аорты, избегая риска их повреждения.
"Если раньше восстановление после открытой операции занимало до полугода, то теперь реабилитация сокращается до двух месяцев", - подчеркнула заммэра.