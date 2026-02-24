Врачи во время операции. Архивное фото

© Pixabay / marionbrun Врачи во время операции

В Москве врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Столичные врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола, сообщила журналистам заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что в московской медицине малоинвазивные технологии вошли в устоявшийся стандарт оказания медицинской помощи, порядка 80% операций выполняются в малотравматичном, щадящем формате.

"Они позволяют максимально бережно справляться даже с самыми сложными нетипичными патологиями. Это обеспечивает пациентам не только эффективное лечение, но и максимально комфортное и быстрое возвращение к активной жизни. Именно такое профессиональное вмешательство провели недавно хирурги "Склифа". Врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола - тораскопию", - рассказала Ракова

Она уточнила, что этот метод позволил хирургу видеть операционное поле с многократным увеличением и аккуратно ушить разрыв, который находился в непосредственной близости от сердца и аорты, избегая риска их повреждения.