В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности
В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности - РИА Новости, 24.02.2026
В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности
Глава вооруженных сил Великобритании Роланд Уокер признал, что королевству требуется возрождение оборонных отраслей промышленности. РИА Новости, 24.02.2026
