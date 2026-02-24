Рейтинг@Mail.ru
В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/oborona-2076486976.html
В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности
В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности - РИА Новости, 24.02.2026
В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности
Глава вооруженных сил Великобритании Роланд Уокер признал, что королевству требуется возрождение оборонных отраслей промышленности. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:35:00+03:00
2026-02-24T18:35:00+03:00
в мире
россия
москва
великобритания
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20260224/svr-2076341369.html
россия
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, великобритания, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Британии признали необходимость восстановления оборонной промышленности

Глава ВС Британии Уокер признал необходимость восстановления оборонных отраслей

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Глава вооруженных сил Великобритании Роланд Уокер признал, что королевству требуется возрождение оборонных отраслей промышленности.
"Я твердо верю в необходимость восстановления нашего собственного национального арсенала... Настало время для экономического возрождения традиционных оборонных отраслей промышленности", - написал Уокер в колонке для газеты Daily Mail.
Уокер утверждает, что это необходимо для подготовки к якобы возможному конфликту с Россией, хотя Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие, сообщила СВР
Вчера, 10:43
 
В миреРоссияМоскваВеликобританияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала