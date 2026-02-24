В Белгороде нашли способ спасения зубов при кариесе

МОСКВА, 24 фев – РИА новости. Новый способ спасать зубы при запущенном кариесе предложили ученые Новый способ спасать зубы при запущенном кариесе предложили ученые НИУ "БелГУ" . По их словам, некоторые вещества из лавра благородного позволяют сохранить жизнеспособность внутренних тканей зуба. Изобретение защищено патентом Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В лавре благородном (Laurus nobilis) содержатся вещества с выраженными антимикробными и противовоспалительными эффектами, включая эвкалиптол, терпинеол и α-терпинеол. В форме гидролата – многокомпонентной системы, которая получается при водной дистилляции растения, — эти компоненты могут применяться для мягкой обработки тканей полости рта, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").

"В отличие от классических антисептиков, действие гидролата лавра благородного более мягкое, что особенно важно при работе с чувствительными тканями, такими как слизистая и пульпа зуба", — отметила профессор кафедры ортопедической стоматологии НИУ "БелГУ" Ирина Рыжова.

Метод предложен для клинических ситуаций, связанных с перфорациями зуба — патологическими сообщениями между полостью зуба и окружающими тканями, которые могут возникать при глубоком кариесе и сопровождаться воспалением пульпы, пояснил аспирант кафедры ортопедической стоматологии НИУ "БелГУ" Алексей Пирожков.

После удаления пораженных тканей врач обрабатывает вскрытый участок пульповой камеры гидролатом лавра и активирует его рассеянным лазерным излучением с длиной волны 810 нанометров и мощностью не более 1,5 ватта. Процесс активации длится 120 секунд. Лазер в данном случае не является самостоятельным лечебным фактором, а используется как инструмент, усиливающий и балансирующий действие гидролата, подчеркнули в вузе.

"Такое сочетание позволяет снизить воспалительную реакцию и поддержать естественные восстановительные процессы, сохраняя жизнеспособность тканей зуба", — пояснила Рыжова.

Первые пациенты уже прошли лечение по новой методике в одной из стоматологических клиник Белгорода. Эффективность подхода оценивали с использованием электроодонтометрии и клинического наблюдения через две и четыре недели после процедуры.