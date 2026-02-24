Рейтинг@Mail.ru
17:10 24.02.2026
в мире
сша
мексика
мехико (штат)
каролин левитт
дональд трамп
беспорядки в мексике
США пригрозили наркокартелям расплатой за нападение на американцев

США пригрозили мексиканским наркокартелям расплатой за нападение на американцев

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пригрозила мексиканским наркокартелям суровой расплатой в случае попыток нападения на граждан США после ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско".
"Мексиканские наркокартели знают, что не должны и пальцем тронуть ни одного американца, иначе при этом президенте (США Дональде Трампе – ред.) им придётся заплатить серьёзную цену, и они уже ее платят. Эта операция, которая была успешно проведена мексиканскими властями, разумеется, была проведена при поддержке США", - заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что США предоставляли минобороны Мексики разведданные для операции по захвату Эль Менчо, а президент Дональд Трамп позднее призывал Мехико усилить борьбу с картелями и наркотиками.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Эксперт рассказал, на что направлена волна насилия в Мексике
