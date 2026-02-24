США пригрозили наркокартелям расплатой за нападение на американцев

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пригрозила мексиканским наркокартелям суровой расплатой в случае попыток нападения на граждан США после ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско".

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что США предоставляли минобороны Мексики разведданные для операции по захвату Эль Менчо, а президент Дональд Трамп позднее призывал Мехико усилить борьбу с картелями и наркотиками.