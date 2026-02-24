Суд арестовал девушку за пособничество по делу о нападении в пермской школе

Девушка, задержанная за пособничество по делу о нападении в школе в Пермском крае

УФА, 24 фев – РИА Новости. Суд арестовал 16-летнюю девушку за пособничество по делу о нападении в школе в Пермском крае, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение 16-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 30, пунктами "а", "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений)", - говорится в релизе ведомства.

Следствие установило, что в феврале 16-летняя девушка из Пскова в ходе переписки в одном из мессенджеров содействовала 13-летнему жителю города Александровска Пермского края советами, рекомендациями и указаниями по совершению убийства сверстников. Так, подросток, находясь под влиянием обвиняемой, 19 февраля нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения в городе Александровске, сообщает управление.

"Личность девушки была установлена следователями СК России во взаимодействии с криминалистами ГУК (Криминалистического центра СК России), оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвиняемая задержана на территории города Пскова и в настоящее время этапирована в город Пермь , где с ней проводятся необходимые следственные действия. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении