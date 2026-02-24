Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал девушку за пособничество по делу о нападении в пермской школе - РИА Новости, 24.02.2026
16:47 24.02.2026 (обновлено: 17:26 24.02.2026)
Суд арестовал девушку за пособничество по делу о нападении в пермской школе
Суд арестовал девушку за пособничество по делу о нападении в пермской школе
Суд арестовал 16-летнюю девушку за пособничество по делу о нападении в школе в Пермском крае, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал девушку за пособничество по делу о нападении в пермской школе

СК: суд арестовал 16-летнюю девушку по делу о нападении в школе в Пермском крае

© Следком Прикамья/TelegramДевушка, задержанная за пособничество по делу о нападении в школе в Пермском крае
Девушка, задержанная за пособничество по делу о нападении в школе в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Следком Прикамья/Telegram
Девушка, задержанная за пособничество по делу о нападении в школе в Пермском крае
УФА, 24 фев – РИА Новости. Суд арестовал 16-летнюю девушку за пособничество по делу о нападении в школе в Пермском крае, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение 16-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 30, пунктами "а", "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений)", - говорится в релизе ведомства.
Следствие установило, что в феврале 16-летняя девушка из Пскова в ходе переписки в одном из мессенджеров содействовала 13-летнему жителю города Александровска Пермского края советами, рекомендациями и указаниями по совершению убийства сверстников. Так, подросток, находясь под влиянием обвиняемой, 19 февраля нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения в городе Александровске, сообщает управление.
"Личность девушки была установлена следователями СК России во взаимодействии с криминалистами ГУК (Криминалистического центра СК России), оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвиняемая задержана на территории города Пскова и в настоящее время этапирована в город Пермь, где с ней проводятся необходимые следственные действия. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил 19 февраля, что ученик седьмого класса школы №1 Александровска ранил ножом сверстника. По данным правоохранителей, это произошло во время ссоры. Пострадавший подросток был в тяжёлом состоянии, его прооперировали и доставили в больницу Перми. СК возбудил дело.
