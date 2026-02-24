Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили не облагать НДФЛ выплаты по больничному
01:38 24.02.2026
В Госдуме предложили не облагать НДФЛ выплаты по больничному
В Госдуме предложили не облагать НДФЛ выплаты по больничному
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили не облагать налогом на доходы физических лиц выплаты (НДФЛ) по временной нетрудоспособности...
сергей миронов, александр ремезков, госдума рф, общество
Сергей Миронов, Александр Ремезков, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили не облагать НДФЛ выплаты по больничному

РИА Новости: Миронов предложил не облагать НДФЛ выплаты по больничному

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили не облагать налогом на доходы физических лиц выплаты (НДФЛ) по временной нетрудоспособности продолжительностью до 15 дней включительно.
Соответствующее поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции Александр Ремезков.
"Законопроектом предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц пособия по временной нетрудоспособности продолжительностью не более чем 15 дней временной нетрудоспособности за период 6 месяцев в течении налогового периода", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что сегодня от налогов освобождаются все государственные пособия за исключением пособий по временной нетрудоспособности. По его словам, это несправедливо, потому что выплаты по больничному доходом не являются.
"Эти средства выплачиваются при наступлении страхового случая – лечении в больнице, в домашних условиях, или если граждане занимаются уходом за больным членом семьи или ребёнком в возрасте до семи лет", – рассказал парламентарий.
Миронов считает, что из-за болезни люди и так не могут получать свой обычный среднемесячный заработок, и в этой ситуации будет правильно, если государство пойдёт людям на встречу и освободит их от уплаты НДФЛ.
