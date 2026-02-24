В Госдуме предложили не облагать НДФЛ выплаты по больничному

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили не облагать налогом на доходы физических лиц выплаты (НДФЛ) по временной нетрудоспособности продолжительностью до 15 дней включительно.

Соответствующее поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции Александр Ремезков

"Законопроектом предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц пособия по временной нетрудоспособности продолжительностью не более чем 15 дней временной нетрудоспособности за период 6 месяцев в течении налогового периода", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что сегодня от налогов освобождаются все государственные пособия за исключением пособий по временной нетрудоспособности. По его словам, это несправедливо, потому что выплаты по больничному доходом не являются.

"Эти средства выплачиваются при наступлении страхового случая – лечении в больнице, в домашних условиях, или если граждане занимаются уходом за больным членом семьи или ребёнком в возрасте до семи лет", – рассказал парламентарий.