Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/mvd-2076417792.html
МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО
МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО - РИА Новости, 24.02.2026
МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО
Схемы со звонками "из военкомата" или "от сослуживцев", чатами "помощи" и "поиска пропавших" и сбором данных через фото используют мошенники для обмана... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:01:00+03:00
2026-02-24T15:01:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260224/moshenniki-2076322910.html
https://ria.ru/20260224/moshennichestvo-2076294199.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО

МВД: мошенники под видом звонков из военкоматов обманывают семьи участников СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Схемы со звонками "из военкомата" или "от сослуживцев", чатами "помощи" и "поиска пропавших" и сбором данных через фото используют мошенники для обмана родственников участников специальной военной операции, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".
"Когда близкий человек на передовой, любая новость о нём — на вес золота. Этим и пользуются мошенники. Они придумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы войти в доверие и украсть у людей деньги", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс
Вчера, 09:15
В одной из схем мошенники связываются с родственниками бойцов СВО по телефону или в мессенджерах и представляются командирами, сослуживцами или волонтёрами - при этом, как подчеркивают в ведомстве, часто злоумышленники владеют реальными данными и называют их для убедительности. Схемы обмана бывают разные: так, аферисты могут сообщать, что родственник получил ранение или представлен к государственной награде, предлагать оформить выплату и просить денег на помощь. Также могут попросить назвать код из СМС, перейти по ссылке, установить "нужное приложение" или перевести деньги.
"Сценарий может меняться: например, фальшивые сотрудники спецслужб или военкомата могут предупреждать об "утечке данных" или запугивать уголовными делами якобы из-за финансирования недружественных стран. Под этим давлением жертву заставляют назвать код из СМС или передать наличные курьеру", - отметили в ведомстве.
Также, мошенники с целью сбора личных данных и распространения опасных файлов могут создавать в мессенджерах группы и каналы для родственников, которые потеряли связь с бойцами. Часто эти файлы называются "список военнопленных.apk", "приложение Красного Креста.apk", "фотоальбомы пленных.apk".
"Устанавливать такие программы нельзя — они почти гарантированно содержат вирусы и вредоносное ПО", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, мошенники ищут тех, кто за деньги или под давлением согласится сфотографировать надгробия погибших участников СВО - им нужны имена, фамилии, даты рождения и гибели, чтобы в дальнейшем использовать их для вхождения в доверие к родственникам.
"Никому не отправляйте фото захоронений и не участвуйте в сборе данных, даже если вас убеждают, что ответственности за это нет", - заключается в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мошенники стали предлагать россиянам вступить в чат подъезда
Вчера, 02:31
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала