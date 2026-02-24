МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Схемы со звонками "из военкомата" или "от сослуживцев", чатами "помощи" и "поиска пропавших" и сбором данных через фото используют мошенники для обмана родственников участников специальной военной операции, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".

"Когда близкий человек на передовой, любая новость о нём — на вес золота. Этим и пользуются мошенники. Они придумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы войти в доверие и украсть у людей деньги", - говорится в сообщении

В одной из схем мошенники связываются с родственниками бойцов СВО по телефону или в мессенджерах и представляются командирами, сослуживцами или волонтёрами - при этом, как подчеркивают в ведомстве, часто злоумышленники владеют реальными данными и называют их для убедительности. Схемы обмана бывают разные: так, аферисты могут сообщать, что родственник получил ранение или представлен к государственной награде, предлагать оформить выплату и просить денег на помощь. Также могут попросить назвать код из СМС, перейти по ссылке, установить "нужное приложение" или перевести деньги.

"Сценарий может меняться: например, фальшивые сотрудники спецслужб или военкомата могут предупреждать об "утечке данных" или запугивать уголовными делами якобы из-за финансирования недружественных стран. Под этим давлением жертву заставляют назвать код из СМС или передать наличные курьеру", - отметили в ведомстве.

Также, мошенники с целью сбора личных данных и распространения опасных файлов могут создавать в мессенджерах группы и каналы для родственников, которые потеряли связь с бойцами. Часто эти файлы называются "список военнопленных.apk", "приложение Красного Креста.apk", "фотоальбомы пленных.apk".

"Устанавливать такие программы нельзя — они почти гарантированно содержат вирусы и вредоносное ПО", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, мошенники ищут тех, кто за деньги или под давлением согласится сфотографировать надгробия погибших участников СВО - им нужны имена, фамилии, даты рождения и гибели, чтобы в дальнейшем использовать их для вхождения в доверие к родственникам.