МВД рассказало, как защититься от NFC-мошенников - РИА Новости, 24.02.2026
07:14 24.02.2026
МВД рассказало, как защититься от NFC-мошенников
МВД рассказало, как защититься от NFC-мошенников - РИА Новости, 24.02.2026
МВД рассказало, как защититься от NFC-мошенников
Чтобы защититься от NFC-мошенников, необходимо не устанавливать банковские приложения по непроверенным ссылкам и отключить NFC при редком использовании... РИА Новости, 24.02.2026
МВД рассказало, как защититься от NFC-мошенников

РИА Новости: МВД посоветовало отключить NFC при редком использовании

Девушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Чтобы защититься от NFC-мошенников, необходимо не устанавливать банковские приложения по непроверенным ссылкам и отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Правоохранители предупредили об опасности установки банковских приложений по ссылкам из сообщений и писем - необходимо пользоваться только официальными магазинами приложений и сайтами банков.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут просить удалить банковское приложение, а вместо него устанавливать якобы специальное и защищенное по их ссылке. Только мошенники убеждают снимать все деньги и вносить их на "безопасный счет" и выполнять какие-либо действия у банкомата под диктовку. Как отметили в МВД, если звучит фраза "срочно снимите деньги, иначе вы все потеряете" - это обман.
"Не передавайте неизвестным удаленный доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка - прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта", - рекомендуют правоохранители.
Также в ведомстве советуют всегда проверять разработчика приложения и адрес сайта, отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты и включать его только при необходимости.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
