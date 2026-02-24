https://ria.ru/20260224/msp-2076447977.html
Оборот субъектов МСП Томской области увеличился более чем на 4%
Оборот субъектов МСП Томской области по оценке за 2025 год составил 657 миллиардов рублей с приростом более 4%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Оборот субъектов МСП Томской области по оценке за 2025 год составил 657 миллиардов рублей с приростом более 4%, сообщает пресс-служба правительства региона.
В регионе по итогам прошлого года осуществляют деятельность 42,7 тысячи субъектов МСП, так за год прирост составил около 4% (около 1,5 тысячи субъектов МСП). Численность занятых в малом бизнесе (с учетом самозанятых граждан) за год увеличилась на 11,3% и составила 199 тысяч человек, это около 40% от общей численности занятых в регионе. Основной прирост занятых в секторе МСП обеспечен за счет увеличения количества самозанятых.
"По итогам 2025 года количество самозанятых увеличилось на 28% и составило более 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что бизнес продолжает активно выходить из тени и легализовывать предпринимательскую деятельность", — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин, его слова приводит пресс-служба.
Малый бизнес региона получает комплексную, финансовую и нефинансовую поддержку в Центре развития бизнеса Томской области, инфраструктура которого включает региональные Фонд развития промышленности, Гарантийный фонд, МКК Фонд микрофинансирования. Начата работа по оптимизации функционала, предусматривающая объединение Фонда развития бизнеса и Агентства инвестиционного развития.