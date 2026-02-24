Корпорация МСП при поддержке ЦБ и Мосбиржи запустила обучающий курс

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Корпорация МСП при экспертной поддержке Банка России и Московской биржи запустила на Цифровой платформе МСП.РФ специальный обучающий курс для малого и среднего бизнеса по использованию возможностей фондового рынка для привлечения финансирования, сообщает пресс-служба Корпорации.

В рамках курса эксперты в формате подкаста развеют мифы о недоступности биржевых инструментов для бизнеса, расскажут о возможностях и подводных камнях. Предприниматели поделятся своим реальным опытом привлечения финансирования за счет выхода на биржу и расскажут, как процесс подготовки помог в том числе совершенствовать внутренние бизнес-процессы компании, найти новых партнеров и клиентов. Запуск нового курса и современные тренды в работе МСП на фондовом рынке представители Банка России, Московской биржи, Корпорации МСП, ВЭБ.РФ, ТПП и бизнеса обсудили на панельной дискуссии в Городских лабораториях ВЭБ.РФ в Москве.

"Фактически МСП только начинают осваивать возможности фондового рынка. И для государства важно, чтобы этот инструмент как один из механизмов развития бизнеса получал более широкое распространение. Совместно с Корпорацией МСП мы поддерживаем предпринимателей, решивших выйти на биржу. Сегодня такие МСП могут получать господдержку для покрытия части расходов на выпуск ценных бумаг. И нам бы хотелось, чтобы интерес малого и среднего бизнеса к альтернативным источникам финансирования увеличивался, и они активнее использовали фондовый рынок для своего развития", — приводятся в сообщении слова руководителя службы по защите прав потребителей финансовых услуг, члена совета директоров Банка России Михаила Мамуты.

Новый обучающий курс на Цифровой платформе МСП.РФ поможет предпринимателям понять возможности фондового рынка для развития бизнеса и подготовиться к каждому этапу выхода на биржу. В течение года он будет дополняться новыми материалами при участии специалистов Банка России, бирж, аудиторских фирм, рейтинговых агентств, а также компаний с опытом выхода на фондовые рынки.

"Пока к рынку капитала малый и средний бизнес относится с некоторым недоверием, считая это прерогативой крупных компаний. В большей степени это происходит из-за недостаточности информации о возможностях привлечения с его помощью средств в свои предприятия. В текущих условиях выход на биржу — это эффективный инструмент, который помогает диверсифицировать источники финансирования. В 2025 году при поддержке нашего дочернего МСП Банка малый и средний бизнес уже получил на бирже почти 18 миллиардов рублей", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Он добавил, что среди эмитентов — компании из разных отраслей: от ритейла до химических производств и малых технологических организаций. Запуская новый курс, Корпорация МСП вместе с коллегами из Банка России и Московской биржи сфокусировались на том, чтобы он был максимально практикоориентированным и дал предпринимателям понимание, как работает этот инструмент, что он может дать конкретному бизнесу, какой алгоритм действий и какие есть меры поддержки.

Сегодня финансовый рынок имеет целый набор инструментов для бизнеса, альтернативных банковскому кредитованию. Однако большинство МСП не рассматривают их как источники пополнения оборотных или инвестиционных средств в силу целого ряда причин, констатировала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.