Более 3,2 млн поездок совершили в автобусах "Мострансавто" 21-23 февраля

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. С 21 по 23 февраля жители и гости Подмосковья совершили свыше 3,2 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Весь транспорт выходил на линию по графику выходного дня.

Пик перевозок пришелся на 21 февраля. В этот день автобусами компании воспользовались более 1,1 миллиона раз. Самыми востребованными у жителей и гостей Подмосковья стали маршруты автоколонны №10 из Королева: там зафиксировали свыше 448 тысяч поездок. В тройку лидеров также вошли маршруты автоколонны №11 в Балашихе (более 411 тысяч поездок) и автоколонны №12 в Ногинске (свыше 330 тысяч поездок).

Всего перевозчик обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов.