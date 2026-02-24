https://ria.ru/20260224/mostransavto-2076488674.html
Более 3,2 млн поездок совершили в автобусах "Мострансавто" 21-23 февраля
Более 3,2 млн поездок совершили в автобусах "Мострансавто" 21-23 февраля - РИА Новости, 24.02.2026
Более 3,2 млн поездок совершили в автобусах "Мострансавто" 21-23 февраля
С 21 по 23 февраля жители и гости Подмосковья совершили свыше 3,2 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. С 21 по 23 февраля жители и гости Подмосковья совершили свыше 3,2 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Весь транспорт выходил на линию по графику выходного дня.
Пик перевозок пришелся на 21 февраля. В этот день автобусами компании воспользовались более 1,1 миллиона раз. Самыми востребованными у жителей и гостей Подмосковья стали маршруты автоколонны №10 из Королева: там зафиксировали свыше 448 тысяч поездок. В тройку лидеров также вошли маршруты автоколонны №11 в Балашихе (более 411 тысяч поездок) и автоколонны №12 в Ногинске (свыше 330 тысяч поездок).
Всего перевозчик обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов.
Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами жителя Подмосковья и Москвы. С их помощью зафиксировали более 1,3 миллиона поездок. На втором месте по популярности оказались банковские карты (свыше 1,2 миллиона операций). Замыкают тройку лидеров транспортные карты "Стрелка" и "Тройка": ими воспользовались более 589 тысяч раз.