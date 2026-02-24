В Москве продолжают работы по вывозу снега

https://ria.ru/20260224/moskva-2076694806.html
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-24T18:42:00+03:00
2026-02-24T18:42:00+03:00
2026-02-25T17:13:00+03:00
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, повсеместно продолжаются работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Мах.
"В городе снег. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до вечера 25 февраля. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16.00 приступили к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы. Повсеместно продолжаются работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов.
"️Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.