В Москве продолжают работы по вывозу снега

Уборка снега во время снегопада в Москве

Уборка снега во время снегопада в Москве

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, повсеместно продолжаются работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Мах.

"В городе снег. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до вечера 25 февраля. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16.00 приступили к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы. Повсеместно продолжаются работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов.