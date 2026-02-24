Городские службы Москвы циклично очищают дороги и тротуары от снега

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада в цикличном режиме проводят очистку улично-дорожной сети, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В Москве вновь снегопад, по оценкам синоптиков, он продлится до конца завтрашнего дня. В настоящее время все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

"Очистка города от снега ведется в цикличном режиме - по мере выпадения осадков коммунальная спецтехника выходит для выполнения сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров, дополнительно проводится противогололедная обработка", - уточнил Бирюков.

Заммэра пояснил, что особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы.

"Уборка столицы в условиях постоянных снегопадов ведется в круглосуточном усиленном режиме, в ней задействованы сотрудники коммунальных и дорожных служб, специалисты городских инженерных и строительных компаний. На улицах работает весь парк коммунальной техники, все стационарные снегосплавные пункты функционируют в усиленном режиме, выполняя задачу по утилизации собранного снега", - рассказал Бирюков.

Он добавил, что после снижения интенсивности снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.