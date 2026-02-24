Выставка "Интерлакокраска-2026" открылась в Москве

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В выставочном комплексе "Тимирязев центр" в Москве во вторник открылась 30-я юбилейная международная специализированная выставка "Интерлакокраска-2026", организованная АО "Экспоцентр", передает корреспондент РИА Новости.

На площадке встретились производители, поставщики и разработчики технологий в сфере лакокрасочных материалов (ЛКМ).

По словам генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева, "Интерлакокраска" в течение многих лет объединяет производителей и поставщиков лакокрасочной продукции, сырья, оборудования и технологий. Выставка отражает динамику развития отрасли, представляя новые экологичные материалы, инновационные решения и тренды, определяющие будущее рынка.

Он отметил, что "Интерлакокраска" является инструментом налаживания деловых контактов, развития промышленной кооперации и продвижения отечественных брендов на международный уровень. Он уверен, что нынешняя экспозиция и деловая программа станут важным вкладом в развитие химической и лакокрасочной промышленности России.

Глава "Экспоцентра" добавил, что выставка "Интерлакокраска-2026" представит многоплановую экспозицию, охватывающую все сферы применения ЛКМ, и позволит получить информацию о текущем состоянии лакокрасочного рынка и основных трендах его развития.

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Юрин, открывая пленарную сессию "Стратегические направления развития лакокрасочной подотрасли" напомнил, что в стране действует национальный проект "Новые материалы и химия".

"В рамках этого проекта работает достаточно большое количество мер поддержки. Одно из нововведений, которые мы сделали — это центры инженерных разработок. Это как раз то, где мы пытаемся срастить науку и запросы бизнеса. Я считаю, что лакокрасочной отрасли и Минпромторгу, нужно обратить внимание именно на количество научных исследований, научных разработок в области лакокрасочных материалов", — сказал Юрин

По его словам, задача состоит не просто в копировании зарубежных аналогов или замене компонентов, а в создании собственных инновационных продуктов с новыми свойствами. Это особенно важно в современном быстро меняющемся мире, где информация о качестве продукта распространяется мгновенно.

В завершение он предложил построить дискуссию вокруг конкурентных преимуществ и путей их развития, а также необходимой для этого поддержки.

На пленарной сессии "Стратегические направления развития лакокрасочной подотрасли" говорили о мерах поддержки для производителей ЛКМ, о динамике развития отрасли, об экспортной возможности.

Представитель Минпромторга Артур Смирнов отметил, что благодаря национальному проекту "Новые материалы и химия" интерес инвесторов к отрасли резко вырос.

"Наши основные задачи – создание сырьевой базы, в первую очередь восполняющей пробелы в 23 цепочках химической промышленности, развитие производства, наукоемких технологий и подготовка соответствующих кадров. В рамках четырех приоритетных цепочек в стадии реализации находятся 8 проектов, направленных на развитие сырьевой базы для лаков и красок, на сумму 13,2 миллиарда рублей", — уточнил он.

На выставке представлены разработки в мире красок, покрытий и сырья, а также оборудование для производства и колеровки.