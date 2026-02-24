Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Интерлакокраска-2026" открылась в Москве
Выставка "Интерлакокраска-2026" открылась в Москве
В выставочном комплексе "Тимирязев центр" в Москве во вторник открылась 30-я юбилейная международная специализированная выставка "Интерлакокраска-2026",... РИА Новости, 24.02.2026
Выставка "Интерлакокраска-2026" открылась в Москве

Юбилейная 30-я международная выставка "Интерлакокраска-2026" открылась в Москве

© Фото представлено пресс-службой АО "Экспоцентр"Выставка "Интерлакокраска-2026" в Москве
Выставка Интерлакокраска-2026 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото представлено пресс-службой АО "Экспоцентр"
Выставка "Интерлакокраска-2026" в Москве
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В выставочном комплексе "Тимирязев центр" в Москве во вторник открылась 30-я юбилейная международная специализированная выставка "Интерлакокраска-2026", организованная АО "Экспоцентр", передает корреспондент РИА Новости.
На площадке встретились производители, поставщики и разработчики технологий в сфере лакокрасочных материалов (ЛКМ).
По словам генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева, "Интерлакокраска" в течение многих лет объединяет производителей и поставщиков лакокрасочной продукции, сырья, оборудования и технологий. Выставка отражает динамику развития отрасли, представляя новые экологичные материалы, инновационные решения и тренды, определяющие будущее рынка.
Он отметил, что "Интерлакокраска" является инструментом налаживания деловых контактов, развития промышленной кооперации и продвижения отечественных брендов на международный уровень. Он уверен, что нынешняя экспозиция и деловая программа станут важным вкладом в развитие химической и лакокрасочной промышленности России.
Глава "Экспоцентра" добавил, что выставка "Интерлакокраска-2026" представит многоплановую экспозицию, охватывающую все сферы применения ЛКМ, и позволит получить информацию о текущем состоянии лакокрасочного рынка и основных трендах его развития.
Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Юрин, открывая пленарную сессию "Стратегические направления развития лакокрасочной подотрасли" напомнил, что в стране действует национальный проект "Новые материалы и химия".
"В рамках этого проекта работает достаточно большое количество мер поддержки. Одно из нововведений, которые мы сделали — это центры инженерных разработок. Это как раз то, где мы пытаемся срастить науку и запросы бизнеса. Я считаю, что лакокрасочной отрасли и Минпромторгу, нужно обратить внимание именно на количество научных исследований, научных разработок в области лакокрасочных материалов", — сказал Юрин
По его словам, задача состоит не просто в копировании зарубежных аналогов или замене компонентов, а в создании собственных инновационных продуктов с новыми свойствами. Это особенно важно в современном быстро меняющемся мире, где информация о качестве продукта распространяется мгновенно.
В завершение он предложил построить дискуссию вокруг конкурентных преимуществ и путей их развития, а также необходимой для этого поддержки.
На пленарной сессии "Стратегические направления развития лакокрасочной подотрасли" говорили о мерах поддержки для производителей ЛКМ, о динамике развития отрасли, об экспортной возможности.
Представитель Минпромторга Артур Смирнов отметил, что благодаря национальному проекту "Новые материалы и химия" интерес инвесторов к отрасли резко вырос.
"Наши основные задачи – создание сырьевой базы, в первую очередь восполняющей пробелы в 23 цепочках химической промышленности, развитие производства, наукоемких технологий и подготовка соответствующих кадров. В рамках четырех приоритетных цепочек в стадии реализации находятся 8 проектов, направленных на развитие сырьевой базы для лаков и красок, на сумму 13,2 миллиарда рублей", — уточнил он.
На выставке представлены разработки в мире красок, покрытий и сырья, а также оборудование для производства и колеровки.
Выставка проводится при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Российского Союза химиков, ассоциации "Союзкраска", Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химическом комплексе под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
