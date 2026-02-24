https://ria.ru/20260224/moskva-2076386046.html
В центре Москвы в техническом помещении парка нашли тело пенсионера
Мужчина, по версии следствия, убил пенсионера в парке в центре Москвы и спрятал тело в техническом помещении, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 24.02.2026
