Синоптик рассказал о рекордных сугробах в Москве - РИА Новости, 24.02.2026
13:11 24.02.2026
Синоптик рассказал о рекордных сугробах в Москве
Рекорд по высоте снежного покрова может обновиться в Москве в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал о рекордных сугробах в Москве

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Рекорд по высоте снежного покрова может обновиться в Москве в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в столичном регионе во вторник начнется снегопад, он продолжится в среду и возобновится в субботу.
Прохожие в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Напомню, что рекорд по высоте снежного покрова для 25 февраля составляет 65 сантиметров, и вероятность его обновления достаточно высока", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что высота снежного покрова в столице повсеместно снижалась в течение прошедших суток.
Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за сутки снега стало меньше на 4 сантиметра, и высота снежного покрова составляет 62 сантиметра. На других метеостанциях мегаполиса высота сугробов составляет от 70 сантиметров в Тушино до 73 сантиметров на Балчуге, убыль за сутки составила 1-2 сантиметра", - сообщил Леус.
Он добавил, что на территории области самый высокий снежный покров остаётся в Кашире и Коломне – 75 сантиметров, отметив, что этот уровень на 3 сантиметра ниже показателей понедельника.
Дети на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
