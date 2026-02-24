Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, когда Москву накроет снегопад - РИА Новости, 24.02.2026
11:47 24.02.2026 (обновлено: 12:04 24.02.2026)
Синоптики рассказали, когда Москву накроет снегопад
Снег, местами сильный прогнозируется в Москве во вторник днём, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 24.02.2026
Синоптики рассказали, когда Москву накроет снегопад

Гидрометцентр: снегопад накроет Москву во вторник

Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снег, местами сильный прогнозируется в Москве во вторник днём, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Двадцать четвёртого февраля в Москве облачно, снег, местами сильный, температура в Москве -4,-2 градусов, по области -6,-1 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, гололедица", - сказали в Гидрометцентре.
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать оттепель
Вчера, 08:39
 
Заголовок открываемого материала