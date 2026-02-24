https://ria.ru/20260224/moskva-2076357890.html
Синоптики рассказали, когда Москву накроет снегопад
Снег, местами сильный прогнозируется в Москве во вторник днём, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 24.02.2026
