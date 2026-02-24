https://ria.ru/20260224/moskva-2076343587.html
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве
Двое полицейских, пострадавших при самоподрыве мужчины на площади Савеловского вокзала в Москве, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2026
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве
