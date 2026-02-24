Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве
10:56 24.02.2026 (обновлено: 11:00 24.02.2026)
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве - РИА Новости, 24.02.2026
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве
2026-02-24T10:56:00+03:00
2026-02-24T11:00:00+03:00
москва
москва, взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Москва, Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
В Москве рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при взрыве

РИА Новости: пострадавшие при взрыве полицейские находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Двое полицейских, пострадавших при самоподрыве мужчины на площади Савеловского вокзала в Москве, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медицинских кругах.
"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
СК устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв у Савеловского вокзала
Вчера, 10:21
 
Москва
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
