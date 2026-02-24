https://ria.ru/20260224/moskva-2076329554.html
Служебную машину, поврежденную взрывом у Савеловского вокзала, эвакуировали
Служебную машину, поврежденную взрывом у Савеловского вокзала, эвакуировали - РИА Новости, 24.02.2026
Служебную машину, поврежденную взрывом у Савеловского вокзала, эвакуировали
Патрульная машина, поврежденная взрывом у Савеловского вокзала в Москве, где один сотрудник ГАИ погиб и двое пострадали, эвакуирована, передает корреспондент... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:57:00+03:00
2026-02-24T09:57:00+03:00
2026-02-24T09:57:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076323422_0:233:3074:1962_1920x0_80_0_0_72b2f99b9e94eb7061e46b9759f341b2.jpg
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076299846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076323422_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f427c4655d9eab910c012c9e939368d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
Служебную машину, поврежденную взрывом у Савеловского вокзала, эвакуировали
РИА Новости: поврежденную у Савеловского вокзала патрульную машину эвакуировали