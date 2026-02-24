Рейтинг@Mail.ru
Служебную машину, поврежденную взрывом у Савеловского вокзала, эвакуировали
09:57 24.02.2026
Служебную машину, поврежденную взрывом у Савеловского вокзала, эвакуировали
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076299846.html
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Патрульная машина, поврежденная взрывом у Савеловского вокзала в Москве, где один сотрудник ГАИ погиб и двое пострадали, эвакуирована, передает корреспондент РИА Новости.
Оцепление вокруг сняли, при этом на месте продолжают дежурить две полицейские машины.
По данным корреспондента РИА Новости, вокзал и метро поблизости работают штатно.
Взрыв на площади Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь
Происшествия
 
 
