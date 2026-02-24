На юге Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново промзона" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Чертаново промзона" на Дорожной улице, который находится на территории районной тепловой станции и обеспечивает поставку газа промышленным предприятиям", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт блочного типа мощностью 30 тысяч кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.