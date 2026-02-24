https://ria.ru/20260224/moskva-2076329105.html
На юге Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт
На юге Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 24.02.2026
На юге Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново промзона" на юге Москвы, сообщил... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:53:00+03:00
2026-02-24T09:53:00+03:00
2026-02-24T09:53:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814532774_0:62:1184:728_1920x0_80_0_0_52e8ec934a966408d5cfe8139752726b.jpg
https://ria.ru/20260211/moskva-2073906799.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814532774_66:0:1118:789_1920x0_80_0_0_cd7c8662af37b686ef9a170772df2ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
На юге Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт
На юге Москвы модернизируют газорегуляторный пункт «Чертаново промзона»
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново промзона" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Чертаново промзона" на Дорожной улице, который находится на территории районной тепловой станции и обеспечивает поставку газа промышленным предприятиям", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт блочного типа мощностью 30 тысяч кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.