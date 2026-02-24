© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: около 5,2 тысячи человек получили квартиры по реновации в ЮВАО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В прошлом году около 5,2 тысяч жителей юго-восточной части Москвы оформили договоры на новое жилье по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За 2025 год документы на квартиры в новостройках по программе реновации на юго-востоке столицы оформили около 5,2 тысячи москвичей из 77 старых домов. Более половины из них проживают в районе Люблино. В нем договоры на новые квартиры заключили свыше 2,9 тысячи участников программы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города добавил, что новое жилье также получили около 1,1 тысячи жителей района Выхино-Жулебино и около 500 человек из Кузьминок.

Больше всего договоров на переселение в 2025 году на юго-востоке Москвы было заключено в четвертом квартале - 1,6 тысячи человек получили ключи, отмечается в сообщении градкомплекса. При этом в первом квартале квартиры получили около 1,1 тысячи москвичей, во втором – 1,2 тысячи, в третьем – тоже 1,2 тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в процессе переселения в новостройки по реновации находятся 258 тысяч человек.