09:05 24.02.2026
Ефимов: около 5,2 тысячи человек получили квартиры по реновации в ЮВАО
Ефимов: около 5,2 тысячи человек получили квартиры по реновации в ЮВАО
В прошлом году около 5,2 тысяч жителей юго-восточной части Москвы оформили договоры на новое жилье по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 24.02.2026
Ефимов: около 5,2 тысячи человек получили квартиры по реновации в ЮВАО

Ефимов: на юго-востоке Москвы 5,2 тысячи человек получили квартиры по реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В прошлом году около 5,2 тысяч жителей юго-восточной части Москвы оформили договоры на новое жилье по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За 2025 год документы на квартиры в новостройках по программе реновации на юго-востоке столицы оформили около 5,2 тысячи москвичей из 77 старых домов. Более половины из них проживают в районе Люблино. В нем договоры на новые квартиры заключили свыше 2,9 тысячи участников программы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации
Вчера, 12:20
Замглавы города добавил, что новое жилье также получили около 1,1 тысячи жителей района Выхино-Жулебино и около 500 человек из Кузьминок.
Больше всего договоров на переселение в 2025 году на юго-востоке Москвы было заключено в четвертом квартале - 1,6 тысячи человек получили ключи, отмечается в сообщении градкомплекса. При этом в первом квартале квартиры получили около 1,1 тысячи москвичей, во втором – 1,2 тысячи, в третьем – тоже 1,2 тысячи человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в процессе переселения в новостройки по реновации находятся 258 тысяч человек.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Ефимов: более 200 советских домов расселили по реновации на востоке Москвы
19 февраля, 09:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
