Молдавия хочет решить проблемы за счет давления на бизнес, заявил Лунгу

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии решили не поддерживать бизнес, а за его счет справиться с бюджетными проблемами, повысив НДС для сферы гостинично-ресторанной сферы, сообщил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.

"Правительство намерено повысить НДС для HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг - ред.) с 8% до 18–20%. За формулировкой "фискальная унификация" скрывается простая вещь — рост цен в кафе, ресторанах и гостиницах. Вместо поддержки туризма и предпринимательства власть выбирает самый простой путь — закрывать бюджетные пробелы за счет граждан", - написал Лунгу в своем Telegram-канале

Он отметил, что этот сектор формирует более 8% ВВП и объединяет тысячи малых и средних предприятий. Резкое увеличение налоговой нагрузки неизбежно приведет к подорожанию услуг примерно на 10–12%, снижению спроса и дополнительному давлению на бизнес.

Лунгу отмечает, что особенно тревожно это выглядит на фоне инфляции около 8% и слабого роста доходов населения. Пострадают прежде всего семьи со средним доходом — именно они обеспечивают внутреннее потребление, на котором держится экономика.