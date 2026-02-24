Рейтинг@Mail.ru
22:55 24.02.2026
Молдавия хочет решить проблемы за счет давления на бизнес, заявил Лунгу
в мире, молдавия, алексей лунгу
В мире, Молдавия, Алексей Лунгу
Молдавия хочет решить проблемы за счет давления на бизнес, заявил Лунгу

Лунгу: Молдавия хочет решить бюджетные проблемы за счет давления на бизнес

Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии решили не поддерживать бизнес, а за его счет справиться с бюджетными проблемами, повысив НДС для сферы гостинично-ресторанной сферы, сообщил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Правительство намерено повысить НДС для HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг - ред.) с 8% до 18–20%. За формулировкой "фискальная унификация" скрывается простая вещь — рост цен в кафе, ресторанах и гостиницах. Вместо поддержки туризма и предпринимательства власть выбирает самый простой путь — закрывать бюджетные пробелы за счет граждан", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович
Вчера, 22:26
Вчера, 22:26
Он отметил, что этот сектор формирует более 8% ВВП и объединяет тысячи малых и средних предприятий. Резкое увеличение налоговой нагрузки неизбежно приведет к подорожанию услуг примерно на 10–12%, снижению спроса и дополнительному давлению на бизнес.
Лунгу отмечает, что особенно тревожно это выглядит на фоне инфляции около 8% и слабого роста доходов населения. Пострадают прежде всего семьи со средним доходом — именно они обеспечивают внутреннее потребление, на котором держится экономика.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%.В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Власти Молдавии превращают артистов в мишень, заявил экс-депутат
Вчера, 19:13
Вчера, 19:13
 
