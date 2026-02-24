Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/moldaviya-2076513456.html
Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович
Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович - РИА Новости, 24.02.2026
Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович
Власти Молдавии вводят цензуру и в культуре, выбирая за граждан, кого им слушать и на кого смотреть, лишая людей в стране права выбора, заявил глава... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:26:00+03:00
2026-02-24T22:26:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
https://ria.ru/20260224/moldaviya-2076493846.html
https://ria.ru/20260223/moldaviya-2076204506.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, СНГ, Евразийский экономический союз
Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович

Петрович: власти Молдавии превращают страну в культурное гетто

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии вводят цензуру и в культуре, выбирая за граждан, кого им слушать и на кого смотреть, лишая людей в стране права выбора, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Во вторник министерство культуры сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Власти Молдавии превращают артистов в мишень, заявил экс-депутат
Вчера, 19:13
"Добро пожаловать в культурное гетто! Власти уже порешали вопросы с тем, что нам смотреть по ТВ, через "сторонних экспертов" определяют, что писать и смотреть в интернете. Посредством попов-перебежчиков убеждают нас в "правильной вере" и уже почти убедили молдавский народ в отсутствии у него собственного языка, истории и культуры. Теперь оккупанты решили определить, кого нам слушать", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, есть мнение, что "бдительные граждане", которые вдохновили министра культуры Кристиана Жардана на эту инициативу - это представители правящей партии "Действие и солидарность", которые были возмущены, что летом 2025 года на центральной площади Кишинева выступали российские артисты Леонид Агутин, Люся Чеботина и Баста.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат
23 февраля, 12:28
 
В миреМолдавияКишиневСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала