КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии вводят цензуру и в культуре, выбирая за граждан, кого им слушать и на кого смотреть, лишая людей в стране права выбора, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Во вторник министерство культуры сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".
"Добро пожаловать в культурное гетто! Власти уже порешали вопросы с тем, что нам смотреть по ТВ, через "сторонних экспертов" определяют, что писать и смотреть в интернете. Посредством попов-перебежчиков убеждают нас в "правильной вере" и уже почти убедили молдавский народ в отсутствии у него собственного языка, истории и культуры. Теперь оккупанты решили определить, кого нам слушать", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, есть мнение, что "бдительные граждане", которые вдохновили министра культуры Кристиана Жардана на эту инициативу - это представители правящей партии "Действие и солидарность", которые были возмущены, что летом 2025 года на центральной площади Кишинева выступали российские артисты Леонид Агутин, Люся Чеботина и Баста.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.