Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии вводят цензуру и в культуре, выбирая за граждан, кого им слушать и на кого смотреть, лишая людей в стране права выбора, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.