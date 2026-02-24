Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии превращают артистов в мишень, заявил экс-депутат - РИА Новости, 24.02.2026
19:13 24.02.2026
Власти Молдавии превращают артистов в мишень, заявил экс-депутат
Власти Молдавии превращают артистов в мишень, заявил экс-депутат
в мире, молдавия, майя санду, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз
Власти Молдавии превращают артистов в мишень, заявил экс-депутат

Экс-депутат Апостолова: власти Молдавии превращают артистов в мишень

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии усугубляют изоляцию страны, когда пытаются использовать культуру как инструмент подавления свободы, они превращают артистов в мишени, заявила РИА Новости экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
Ранее во вторник министерство культуры Молдавии сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".
Территория газового хранилища - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Молдавия почти полностью опустошила хранилища газа
Вчера, 18:46
"Демонстративные заявления о выходе из СНГ, односторонний разрыв соглашений, сворачивание политических и экономических контактов, которые приносили пользу гражданам, — ту же логику изоляции власть переносит и в гуманитарную сферу. Цинизм правящей верхушки приобретает ужасающие масштабы. Какая уж тут свобода? Какие тут права человека?" - заявила Апостолова.
По ее словам, особенно возмутительно, что под удар ставят представителей учреждений культуры, которых ставят в ситуацию, когда любое приглашение может быть интерпретировано как потенциальная проблема.
"Теперь (президент- ред.) Майя Санду решает, каким артистам есть место на сценах нашей страны. Государственные инструменты, которые должны служить народу, используют как орудие давления и подавления свободы. Теперь и творчество превращают в подчиненный инструмент, а артистов — в мишени", - подчеркнула политик.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Молдавия хочет вести политику против России через Минкультуры, считает Чуря
Вчера, 15:18
 
В миреМолдавияМайя СандуСНГЕвразийский экономический союз
 
 
