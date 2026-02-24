Власти Молдавии превращают артистов в мишень, заявил экс-депутат

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии усугубляют изоляцию страны, когда пытаются использовать культуру как инструмент подавления свободы, они превращают артистов в мишени, заявила РИА Новости экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.

Ранее во вторник министерство культуры Молдавии сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ . Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".

"Демонстративные заявления о выходе из СНГ, односторонний разрыв соглашений, сворачивание политических и экономических контактов, которые приносили пользу гражданам, — ту же логику изоляции власть переносит и в гуманитарную сферу. Цинизм правящей верхушки приобретает ужасающие масштабы. Какая уж тут свобода? Какие тут права человека?" - заявила Апостолова.

По ее словам, особенно возмутительно, что под удар ставят представителей учреждений культуры, которых ставят в ситуацию, когда любое приглашение может быть интерпретировано как потенциальная проблема.

"Теперь (президент- ред.) Майя Санду решает, каким артистам есть место на сценах нашей страны. Государственные инструменты, которые должны служить народу, используют как орудие давления и подавления свободы. Теперь и творчество превращают в подчиненный инструмент, а артистов — в мишени", - подчеркнула политик.