Молдавия почти полностью опустошила хранилища газа

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Молдавия почти полностью опустошила хранилища природного газа, на сегодняшний день в запасах страны осталось 8 миллионов кубометров газа, сообщила пресс-служба компании-поставщика Energocom.
"Energocom использовал почти все запасы природного газа, созданные в рамках законодательного обязательства по хранению, в холодное время года 2025–2026, обеспечив тем самым покрытие пиков потребления и стабильность поставок на правом берегу Молдавии. На складах осталось около 8 миллионов кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
По данным на 1 ноября 2025 года, Молдавия хранила около 100 миллионов кубометров газа в Румынии и чуть более 30 миллионов кубометров на Украине. На территории самой республики хранилищ газа нет. Согласно местному законодательству, Молдавия обязана запасти к зиме не менее 15% от годового объема потребления страны.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля прошлого года действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.