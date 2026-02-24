В Молдавии предложили провести референдум по административной реформе

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Молдавская партия "Национальное Альтернативное Движение", входящая в оппозиционный блок "Альтернатива", предлагает организовать национальный референдум по поводу административной реформы, заявил мэр Кишинева, лидер партии Ион Чебан.
Ранее лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году, до проведения местных выборов 2027 года.
"Партия "Национальное Альтернативное Движение" выступает против произвольного закрытия и ликвидации 600 мэрий в стране - плана, инициированного властью ПДС с целью уничтожения местной демократии… Партия предлагает организовать национальный референдум, и только люди должны решать, хотят ли они оставаться жить в населенном пункте без мэра и без мэрии", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, у властей нет ни одного документа, который бы четко объяснял, как будет выглядеть так называемая реформа и почему необходимо ликвидировать 600 мэрий.
"Эта спешка властей скрывает политическую уловку, направленную на то, чтобы подчинить как можно больше оставшихся мэров и создать вокруг них региональные политические силы, которые будут служить ПДС, так же как они подчинили себе все государственные институты. Даже высокопоставленные чиновники Европейского Союза недавно заявили в Кишиневе, что реформа местного самоуправления должна иметь широкий консенсус, чтобы люди могли решить, чего они хотят", - отметил он.
Мэр Кишинева пояснил, что партия обращается ко всем оппозиционным парламентским фракциям о поддержке предложения об организации национального референдума.
"Реформа в ее нынешнем виде является неконституционной. Ее нельзя ввести простым законом, как предлагают представители ПДС. Ликвидация или реорганизация любого населенного пункта должна осуществляться путем местного референдума после проведения национального референдума", - пояснил Чебан.
