Модель из Сочи добилась компенсации на 6,5 миллиона рублей после пластики

СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Модель из Сочи добилась возмещения убытков и моральной компенсации после некачественной пластической операции в частной клинике, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Уточняется, что в пользу пациентки взысканы денежные средства в размере 6,5 миллионов рублей. В эту сумму включены неустойка, убытки, проценты, компенсация морального вреда, штраф и другие выплаты.

"Ленинский районный суд города Краснодара рассмотрел исковое заявление жительницы города Сочи к клинике "Медист" о расторжении договора об оказании платных медицинских услуг, взыскании средств, уплаченных по договору, неустойки, убытков и компенсации морального вреда. Клиника обжаловала решение районного суда в Краснодарский краевой суд . Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, сочла решение справедливым и согласилась с ним", - говорится в сообщении

Как рассказали в пресс-службе судов региона, в декабре 2020 года девушке провели пластическую операцию, однако некачественные действия сотрудников привели к "неизгладимому обезображиванию лица пациентки, стойкому нарушению ее психоэмоционального состояния".

Пострадавшая после операции обращалась в другие медицинские учреждения, чтобы восстановить здоровье, уточнили в ведомстве. Так, ей потребовалось лечение у пластического хирурга, а также у офтальмолога, невролога, косметолога, физиотерапевта, психотерапевта и других специалистов узкого медицинского профиля. При этом расходы на лечение составили более 3 миллионов рублей, согласно подтверждающим документам, предоставленным в суде.