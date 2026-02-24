Рейтинг@Mail.ru
Модель из Сочи добилась компенсации на 6,5 миллиона рублей после пластики
22:39 24.02.2026
Модель из Сочи добилась компенсации на 6,5 миллиона рублей после пластики
происшествия
сочи
краснодарский край
краснодар
краснодарский краевой суд
сочи
краснодарский край
краснодар
происшествия, сочи, краснодарский край, краснодар, краснодарский краевой суд
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский краевой суд
Модель из Сочи добилась компенсации на 6,5 миллиона рублей после пластики

Модель из Сочи добилась компенсации на 6,5 млн руб после некачественной пластики

Хирургические инструменты в операционной. Архивное фото
СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Модель из Сочи добилась возмещения убытков и моральной компенсации после некачественной пластической операции в частной клинике, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Уточняется, что в пользу пациентки взысканы денежные средства в размере 6,5 миллионов рублей. В эту сумму включены неустойка, убытки, проценты, компенсация морального вреда, штраф и другие выплаты.
"Ленинский районный суд города Краснодара рассмотрел исковое заявление жительницы города Сочи к клинике "Медист" о расторжении договора об оказании платных медицинских услуг, взыскании средств, уплаченных по договору, неустойки, убытков и компенсации морального вреда. Клиника обжаловала решение районного суда в Краснодарский краевой суд. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, сочла решение справедливым и согласилась с ним", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе судов региона, в декабре 2020 года девушке провели пластическую операцию, однако некачественные действия сотрудников привели к "неизгладимому обезображиванию лица пациентки, стойкому нарушению ее психоэмоционального состояния".
Пострадавшая после операции обращалась в другие медицинские учреждения, чтобы восстановить здоровье, уточнили в ведомстве. Так, ей потребовалось лечение у пластического хирурга, а также у офтальмолога, невролога, косметолога, физиотерапевта, психотерапевта и других специалистов узкого медицинского профиля. При этом расходы на лечение составили более 3 миллионов рублей, согласно подтверждающим документам, предоставленным в суде.
В марте 2024 года хирург, который выполнял пластическую операцию, был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Хирург был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
